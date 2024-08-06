Новые квоты при поступлении в вузы вводят в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 31 июля 2024 года утвердил размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 января 2025 года будут установлены квоты приема на учебу в вузы от утвержденного государственного образовательного заказа для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 2%; (сейчас квота составляет 1%)

ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, – 0,2%; (сейчас – 0,5%)

детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 2%; (сейчас – 1%)

граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, – 2,5%. (ранее данной квоты не было)

Без изменений оставили следующие квоты приема:

граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;

лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4%;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;

граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством, – 5%;

детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;

детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%.

Приказ вводится в действие с 16 августа, за исключением ряда норм, которые вводятся с 1 января 2025 года.

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