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В Карагандинской области сотрудники неотложки на роботах-манекенах тренируются спасать жизни

В Карагандинской области сотрудники неотложки на роботах-манекенах тренируются спасать жизни Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области сотрудники неотложки повышают квалификацию на роботах-манекенах. На базе Областной станции скорой помощи работает учебно-симуляционный центр, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время занятия ведут два международных инструктора, которые прошли подготовку под эгидой Galileo Medical Centre (Израиль).

В Карагандинской области сотрудники неотложки на роботах-манекенах тренируются спасать жизни

Фото: Zakon.kz

"Наш центр открылся в июне. Мы обучаем сотрудников скорой помощи проводить реанимационные мероприятия, оказывать неотложную медицинскую помощь по международным стандартам. У нас имеются 12 манекенов-тренажёров для отработки навыков базовой и расширенной реанимации как для взрослых, так и для детей. Кроме этого, есть имитаторы травм и все, чем пользуются бригады скорой помощи на выездах: дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, кардиографы, реанимационные наборы".Вячеслав Рогозин, руководитель учебно-симуляционного центра
В Карагандинской области сотрудники неотложки на роботах-манекенах тренируются спасать жизни

Фото: Zakon.kz

Диспетчеры могут повышать свою квалификацию на имитаторе приема-передачи вызовов. Здесь отрабатывают навыки удерживания звонка.

По словам Вячеслава Рогозина, курсы уже прошли более 400 врачей и фельдшеров. Занятия поставят на поток, чтобы отработать все действия в экстренных ситуациях до автоматизма, отметил он.

В Карагандинской области сотрудники неотложки на роботах-манекенах тренируются спасать жизни

Фото: Zakon.kz

Преподавательский штат увеличат до 6 инструкторов. В дальнейшем приемам первой медицинской помощи будут обучать водителей машин скорой помощи. В планах обучать всех желающих – людей, далеких от медицины.

В областной службе скорой помощи работают около 1500 человек: врачи, фельдшеры, водители.

Ольга Петренко

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Редакция Zakon.kz
Карагандинская область
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