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Аким Булекпаев обратился к жителям Карагандинской области после избиения водителя скорой помощи

Аким Булекпаев обратился к жителям Карагандинской области после избиения водителя скорой помощи Фото: gov.kz, коллаж Zakon.kz
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал вопиющим случай, в результате которого пострадал водитель скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, установление местонахождения этого гражданина – вопрос времени.

"Уверен, что в ближайшее время полиция найдет его. Я знаю, наши граждане с уважением относятся к труду сотрудников скорой помощи. Однако встречаются отдельные личности, для которых их сиюминутная блажь выше общечеловеческих ценностей, уважения, гуманизма. Любое подобное поведение в отношении сотрудников скорой помощи и в целом людей, которые выполняют важную работу в других отраслях, которая влияет на благополучие и жизнь жителей, будет наказываться в рамках закона!" – обратился Ермаганбет Булекпаев к согражданам.

Аким области призвал жителей соблюдать правила, пропускать кареты скорой помощи на дорогах, не допускать конфликтных ситуаций.

"Глава региона поручил разработать меры, направленные на повышение безопасности сотрудников скорой помощи. Также необходимо принять алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами в случае возникновения угрозы для бригад скорых", – говорится в сообщении акимата Карагандинской области, опубликованном 29 января 2024 года.

Ранее стало известно, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.

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На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

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