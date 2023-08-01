На 36% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Казахстане

Заболеваемость кишечными инфекциями выросла в Казахстане. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением городской клинической инфекционной больницы имени Жакеновой в Алматы, врач-инфекционист Мээрим Евсеева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам специалиста, заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла в Казахстане на 36%.

"Связано это не только с нарушением гигиенических правил, но и с оптимальными условиями для размножения микробов. Именно в летнее время проявляются факторы, необходимые для размножения возбудителей кишечных инфекций, а именно (загрязненные. – Ред.) вода, пища, грязные руки и предметы быта. Кроме того, есть еще и промежуточные факторы, которые усиливают заразность, – это мухи", – сказала врач-инфекционист Мээрим Евсеева.

По ее словам, в городскую клиническую инфекционную больницу Алматы с апреля обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции около полутора тысяч человек, из них госпитализировали 854 человека.

"Посмотрите, что творится на пляжах, рынках – кучи мусора, мухи, по всей территории разбросаны остатки еды. Это основная питательная среда для размножения микробов. Половина поступающих в отделение кишечных инфекций за два-три дня до заболевания посещали популярные пляжи Алматинской области – Капчагай, Алаколь", – отметила Мээрим Евсеева.

Врач напомнила, что при выезде на природу нужно заранее дома вымыть все овощи и фрукты, а также хранить продукты в специальной сумке-холодильнике. Вместо вареной колбасы лучше выбрать копченую, а салаты с майонезом вообще не стоит брать в дорогу. Также в багаже обязательно должны быть влажные салфетки и санитайзеры. Соблюдая эти правила, можно обезопасить себя от негативных последствий.

"Следующая проблема – это стихийная торговля. Отовсюду можно услышать предложения купить шаурму, донер, гриль, пирожки, пирожные и так далее. Заражение через продукты питания может быть в двух случаях: когда инфицированы сами продукты или когда продавец не соблюдает санитарные нормы", – добавила Мээрим Евсеева.

Инфекционист рекомендует при многократной рвоте, жидком стуле и слабости вызывать скорую помощь. В случае, если у вас несильно выраженные симптомы, то можно помочь себе и дома. К примеру, развести порошок регидрона и маленькими порциями пить его в течение дня, чтобы восполнить потерянные соли. Также может помочь "Смекта" – этот препарат обеззараживает и обволакивает слизистую кишечника.

Ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие препараты, греть живот или терпеть боль, предупредила Мээрим Евсеева. Лучше показаться врачам, потому что кишечная инфекция может вызвать отек мозга, почечную или печеночную недостаточность и сильное обезвоживание.

Ранее сообщалось, что жители Астаны начали массово заражаться кишечной инфекцией, схожей по симптомам с COVID.