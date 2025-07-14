Острые кишечные инфекции "гуляют" в Алматы

В Алматы за шесть месяцев 2025 года острые кишечные инфекции выявили у 151 человека. Такая же ситуация наблюдалась и в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова, из них 59 раз с этим недугом столкнулись дети в возрасте до 14 лет. В том числе четыре случая зарегистрировано среди подростков 15-17 лет, остальные 88 случаев выявлены среди взрослого населения.

Как отметила врач, все случаи пищевых отравлений связаны с инфекциями, возникшими в домашних условиях. Это связано с тем, что люди могли не соблюдать правила гигиены при хранении, приготовлении и употреблении пищи. Это способствовало размножению бацилл и накоплению токсинов.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) включают в себя различные инфекционные заболевания, поражающие желудочно-кишечный тракт, и могут проявляться различными симптомами, такими как диарея, рвота, боли в животе и другие. ОКИ – группа заболеваний, вызванных различными микроорганизмами (бактериями, вирусами, паразитами) и характеризующихся острым началом и нарушением функции желудочно-кишечного тракта.

Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых, и в некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь.

Специалист отметила, что, безусловно, уровень заболеваемости выше летом. Распространены случаи резкого повышения уровня инфицированности воды, почвы, продуктов питания возбудителями острых кишечных инфекций.

"Особенно подвержены в теплый период кишечным инфекциям дети. Они больше времени проводят на свежем воздухе. Растет вероятность соблазна перекусить на улице, забыв помыть руки, а также употребляя немытые фрукты, утоляя жажду некипяченой водой. В продуктах, оставленных в тепле, быстро размножаются болезнетворные микроорганизмы и накапливаются их токсины". Гаухар Каткенова

Специалист назвали симптомы, с которыми необходимо незамедлительно обратиться к врачу: жидкий стул чаще пяти раз в сутки, многократная рвота, кровь в стуле, схваткообразные боли в животе, выраженная слабость и жажда, наличие сопутствующих хронических инфекций. Повышение температуры тела является частым, но вовсе не обязательным проявлением инфекций кишечника. Некоторые опасные инфекции могут протекать без лихорадки.

"Основные рекомендации – строго соблюдать правила личной гигиены, использовать кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества; овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением, не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли, соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд", – сказала врач.

В летнее время очень быстро портятся фрукты и ягоды из-за содержания большого количества воды. К ним относятся арбузы, дыни, абрикосы, персики, черешня, клубника.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки растет риск микробного обсеменения таких продуктов. Следует учитывать, что срок хранения помытых, очищенных и нарезанных фруктов особенно короткий – их желательно съедать сразу после подачи на стол.

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