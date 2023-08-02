Четыре из шести котлов на Риддер ТЭЦ планируют запустить в сентябре

По словам заместителя акима ВКО Бакытжана Байахметова, ремонтные работы на Риддер ТЭЦ идут строго по намеченному плану.

"К 20 сентября 2023 года мы планируем завершить ремонтные работы на четырех котлах из шести имеющихся, – отметил Бакытжан Байахметов. – Это три котла среднего давления и один – высокого давления. На сегодняшний день готовность первого и второго котлов составляет 44%. Ремонт еще двух котлов завершится немного позже. То есть один будет готов к работе в октябре, второй – в ноябре".

Фото: пресс-центр ВКО

В начале отопительного сезона, до января, с учетом климатических особенностей Риддера будет достаточно мощности трех котлов. С наступлением серьезных холодов будут работать все шесть агрегатов.

В рамках капитального ремонта ТЭЦ в Риддере построена новая тепломагистраль протяженностью 4,5 км. Также для улучшения качества подаваемого тепла к началу отопительного сезона вместе с новой тепломагистралью начнут действовать две повысительные насосные станции.

Фото: пресс-центр ВКО

Строительство данных объектов началось в 2018 году и не было завершено. Сейчас эта работа выделена в отдельный проект с финансированием, объекты будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.