Более 450 тысяч тонн мусора вывезли из Алматы за год
Как рассказали представители городского департамента экологии на брифинге региональной службы коммуникаций 1 августа, сейчас вывоз мусора из Алматы обеспечивают 25 организаций, которые обслуживают 94 участка на территории мегаполиса.
"В 2022 году коммунальными службами, мусоровывозящими организациями, по данным управления жилищной политики города Алматы, собрана и вывезена на мусоросортировочные комплексы и шесть полигонов Алматинской области 451 821 тысяча тонн коммунальных отходов. За аналогичный период 2021 года – 443 тысячи тонн", – рассказал Нуржан Болекбаев, государственный экологический инспектор департамента экологии по городу Алматы.
Строительный мусор вывозят иначе, для этого застройщики напрямую договариваются с Аксайским карьером, расположенным в Карасайском районе. Еще один карьер по приему строительных отходов действует в Талгарском районе.
Сбором, вывозом и переработкой макулатуры, пластика, стекла, медицинских отходов занимаются частные фирмы. За весь прошлый год на мусоросортировочные комплексы отправили 376 737 тонн ТБО и отсортировали 333 951 тонну вторсырья. Процент утилизации составил 11,35%. В Алматы установили 31 пункт по приему вторсырья, где собрали около 10 тысяч тонн мусора на переработку. Кроме того, в городе работает частная мусоросортировочная станция, через которую проходит до 28,8 тысячи тонн отходов за год.
Ранее сообщалось, что алматинцев оштрафовали на 91 млн тенге за мусор на улицах.