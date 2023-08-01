Более 450 тысяч тонн мусора вывезли из Алматы за год

За 2022 год из Алматы вывезли более 450 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Это примерно на 2% больше, чем в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали представители городского департамента экологии на брифинге региональной службы коммуникаций 1 августа, сейчас вывоз мусора из Алматы обеспечивают 25 организаций, которые обслуживают 94 участка на территории мегаполиса.





"В 2022 году коммунальными службами, мусоровывозящими организациями, по данным управления жилищной политики города Алматы, собрана и вывезена на мусоросортировочные комплексы и шесть полигонов Алматинской области 451 821 тысяча тонн коммунальных отходов. За аналогичный период 2021 года – 443 тысячи тонн", – рассказал Нуржан Болекбаев, государственный экологический инспектор департамента экологии по городу Алматы.

Строительный мусор вывозят иначе, для этого застройщики напрямую договариваются с Аксайским карьером, расположенным в Карасайском районе. Еще один карьер по приему строительных отходов действует в Талгарском районе.

Сбором, вывозом и переработкой макулатуры, пластика, стекла, медицинских отходов занимаются частные фирмы. За весь прошлый год на мусоросортировочные комплексы отправили 376 737 тонн ТБО и отсортировали 333 951 тонну вторсырья. Процент утилизации составил 11,35%. В Алматы установили 31 пункт по приему вторсырья, где собрали около 10 тысяч тонн мусора на переработку. Кроме того, в городе работает частная мусоросортировочная станция, через которую проходит до 28,8 тысячи тонн отходов за год.

Ранее сообщалось, что алматинцев оштрафовали на 91 млн тенге за мусор на улицах.