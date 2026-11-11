Более 230 тысяч тонн отходов вывезли с несанкционированных свалок в Астане

С начала 2026 года в Астане с несанкционированных свалок вывезли более 232 тысяч тонн отходов. Во всех районах столицы регулярно обследуют территории, в том числе с помощью космического мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Очищают выявленные места и привлекают к административной ответственности нарушителей правил благоустройства.

В районе Нура очистили 64 участка и вывезли более 96 тысяч тонн отходов. За нарушение правил благоустройства по статье 505 КоАП РК к административной ответственности привлекли 66 физических и 153 юридических лица.

В районе Сарыарка выявили и ликвидировали 19 несанкционированных свалок. С этих участков вывезли более 16 тысяч тонн отходов.

В районе Байконыр очистили 38 участков и вывезли более 40 тысяч тонн отходов. Среди очищенных участков – все восемь точек, выявленных АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Работы провели, в частности, на улицах 101, Үшқоңыр, Жубанова, Пушкина, Өндіріс, Циолковского, Тайбурыл и Мұнайшылар, а также вблизи рынка "Алай", Северной объездной дороги, проспекта Алаш и железнодорожного переезда на улице Пушкина.

В районе Есиль по результатам космического мониторинга на четырёх участках выявили 19 мест незаконного складирования отходов. Все выявленные места очистили. Всего с начала года из района вывезли более 45 тысяч тонн отходов. На участках, где мусор появляется вновь, устанавливают заграждения, чтобы предотвратить повторный сброс отходов.

В районе Сарайшық с помощью космического мониторинга выявили 25 несанкционированных свалок. Все свалки ликвидировали. С начала года из района вывезли более 35 тысяч тонн отходов.

Районные акиматы продолжают обследовать территории и следить за состоянием очищенных участков. Жителей и предпринимателей призывают соблюдать правила благоустройства, своевременно организовывать вывоз отходов и складировать строительный и бытовой мусор только в специально отведённых местах.