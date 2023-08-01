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В Астане ликвидировано 56 стихийных свалок

В Астане ликвидировано 56 стихийных свалок Фото: gov.kz
В Астане ведется активная работа по ликвидации стихийных свалок и привлечению к ответственности тех, кто сливает мусор в неположенных местах, передает официальный сайт городского акимата.

В текущем году в городе ликвидировано 56 стихийных свалок. С несанкционированных свалок вывезено более 47 тысяч тонн мусора. Совместно с местной полицией ведутся регулярные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей.

В Астане ликвидировано 56 стихийных свалок

Фото: gov.kz

Таким образом, с начала года к адмответственности привлечено более 1700 правонарушителей, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций.

В Астане ликвидировано 56 стихийных свалок

Фото: gov.kz

Для складирования вывозящего мусора определена территория рядом с Экополигоном. Там ведутся работы по приему смешанных отходов на временную площадку. Сюда районные акиматы уже свезли более 3 тыс 600 тонн мусора.

На сегодня всем строительным компаниям, работающим в столице, направлены уведомления касательно исполнения требований Экологического кодекса в части организации и установления на территории стройплощадок контейнеров для раздельного сбора мусора с дальнейшим вывозом строительных отходов на Северную гряду и на полигон ТБО.

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