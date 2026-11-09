Семья Кернебаевых из Караганды стала победителем конкурса "Мерейлі отбасы – 2026"

Семья Кернебаевых из Караганды вошла в число победителей республиканского конкурса "Мерейлі отбасы – 2026". В этом году на участие поступило более 3,5 тысячи заявок, сообщает Zakon.kz.

В финале, состоявшемся в Астане, встретились 20 семей – победителей региональных этапов. Каждая получила памятную статуэтку и сертификат на 2 млн тенге.

Фото: акимат города Караганды

Фото: акимат Караганды

История семьи Кернебаевых объединяет несколько поколений педагогов и ученых, для которых образование, трудолюбие и уважение к старшим стали главными ценностями. Сапар Кернебаев работал преподавателем, агрономом и руководителем управления по защите растений. Вместе с супругой Несибельды Тусупбаевой он воспитал пятерых детей. Сегодня у них 11 внуков и трое правнуков.

Фото: акимат города Караганды

Семейную традицию продолжает сын Айдын Кернебаев – ведущий научный сотрудник, обладатель степени PhD и звания ассоциированного профессора. Его исследования посвящены внедрению искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс. Среди достижений ученого – грант "Жас ғалым", звание "Лучший преподаватель вуза" и победа в проекте "100 новых лиц Казахстана". Результаты его работы используются при подготовке управленческих решений в сельском хозяйстве Карагандинской области.

Фото: акимат города Караганды

Супруга Айдына, Айжан Шохабаева, 15 лет преподавала в университете имени Е. А. Букетова, а сейчас обучается в докторантуре по специальности "экономика". Вместе они воспитывают пятерых детей. Старший сын Альтаир учится в Назарбаев Университете и занимается исследованиями в области биологии, дочь Алиана увлекается научной работой. Родители поддерживают интересы каждого ребенка.