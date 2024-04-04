В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора

В Казахстане с 1 июля 2024 года вводится в действие новый Стандарт: Жилищно-коммунальное хозяйство. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Общие требования, разработанный Казахстанским институтом стандартизации и метрологии, сообщает Zakon.kz.

Услуга по организации сбора и вывоза ТБО и КГО

Стандарт предусматривает, что заказчик организует и обеспечивает на специально оборудованных местах (контейнерных площадках и мусорокамерах) раздельный сбор и накопление ТБО в контейнеры и КГО в бункеры - накопители (либо специально отведенные отсеки на контейнерных площадках).

На основании решения собственников заказчик оборудует места для сбора и вывоза ТБО - контейнерные площадки для размещения контейнеров и площадки для КГО с размещением контейнеров-накопителей, или согласовывает с местными исполнительными органами возможность использования иных близлежащих площадок.

При бесконтейнерном способе сбора отходов потребитель перегружает отходы из квартирных сборников непосредственно в бункер мусоровоза (спецавтотранспорта) на специально оборудованных местах стоянок мусоровозов при четком соблюдении заказчиком графика вывоза.

Вывоз твердых бытовых отходов организуется по графику. Согласно графику, заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ специализированной техники подрядчика к контейнерным площадкам и мусорокамерам и местам стоянок мусоровозов при бесконтейнерном способе сбора отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по мере необходимости по ценам и тарифам подрядчика. Вывоз осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими специализированный транспорт.

Эти взаимоотношения оформляются типовым договором на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО.

Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них, места стоянок при бесконтейнерном способе сбора отходов, места размещения и тип ограждения определяются санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими нормами образования и накопления ТБО и архитектурно-планировочным решением и утверждается заказчиком и согласовывается надлежащим образом, в порядке, установленном местными исполнительными органами, на территории которого находится такой многоквартирный жилой дом.

Согласно документу, заказчик должен осуществлять контроль за тем, чтобы юридические и физические лица и арендаторы обеспечивали раздельный сбор отходов, а КГО по возможности в разобранном состоянии. Ответственность за несоблюдение раздельного сбора отходов несет собственник отходов - "потребитель".

При выполнении работ по вывозу ТБО по заявкам потребителей многоквартирного жилого дома или юридических лиц (собственников, арендаторов) нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме, оговаривается место и время кратковременной остановки мусоровоза или установки и вывоза контейнера, и согласовывается с лицом, осуществляющим функции управления многоквартирным жилым домом.

Также предусмотрено, что основание площадки для установки контейнеров или место стоянки специализированного автотранспорта (мусоровоза) должно быть с твердым покрытием (бетон или асфальт) и иметь уклон в сторону проезжей части с удобным подъездом для погрузки контейнеров спецавтотранспортом, при контейнерном сборе отходов.

Заказчик обеспечивает постоянную очистку контейнерных площадок от бытового и крупногабаритного мусора, содержит их в чистоте и порядке, также следит за тем, чтобы жидкие отходы не попадали в мусорокамеры и, как следствие, в контейнеры.

При этом контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены.

Мусоропровод, мусорокамеры, контейнеры и площадки под ними должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами не реже 1 раза в 10 дней.

Очистка и дезобработка урн, установленных на придомовой территории, производится заказчиком во время уборки придомовой территории по мере их заполнения.

Стандарт также устанавливает:

Стоимость работ (услуг) и их оплату.

Требования безопасности при производстве работ.

Так, говорится, что при оказании услуг и выполнении работ должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с законодательством, в том числе:

к пожарной безопасности;

к уровню шума;

к взрывобезопасности;

к аттестации рабочих мест.

При производстве работ должны быть установлены предупредительные знаки. А к оказанию услуг допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж.