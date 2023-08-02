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"Что нам делать": мангистаусцы продолжают бить тревогу из-за обмеления Каспия

"Что нам делать": мангистаусцы продолжают бить тревогу из-за обмеления Каспия Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
2 августа 2023 года блогер Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео обмелевшего залива Фетисово, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации общественник отметил: "Каждый день казахстанцы, особенно мангистауцы, бьют тревогу насчет обмеления Каспийского моря".

По его словам, катастрофическая ситуация складывается со стороны Атырауской области: из-за обмеления рыба с трудом пробивается на нерест в реку Жайык и Кигаш.

"Со стороны Мангистау начинают испытывать трудности предприятия, особенно ТОО "МАЭК", которому приходится почти ежемесячно проводить дноуглубительные работы на водозаборах".Азамат Сарсенбаев

Он уточнил, что если и дальше так пойдет, то в ближайшем будущем "можем потерять залив Фетисово".

"Это одна из туристических мекк региона, где расположен естественный залив, благодаря этому заливу купальный сезон в Мангистау может длиться аж да середины октября. Честно, я не знаю, что нам делать, чтобы остановить это".Азамат Сарсенбаев

Сарсенбаев на постоянной основе публикует фотографии и видео обмелевшего Каспийского моря. В стороне также не остается и другой блогер из Актау – Нуркен Тажибай.

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Одно из последних видео было снято 26 июня 2023 года: тогда Тажибай запечатлел сильно обмелевший берег Каспия.

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