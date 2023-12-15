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Замерзший Каспий впечатлил пользователей Сети

Замерзший Каспий впечатлил пользователей Сети Фото: phxere
Блогер Азамат Сарсенбаев 14 декабря 2023 года снял на видео замерзший Каспий, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице в Instagram.

"Замерзающий Каспий", – сказано кратко в описании к видео.

  • Фантастическая красота! Природа богата на краски!
  • Красиво. Но почему-то у меня появились в душе страх и тревога. Или музыка вызвала эти чувства.
  • Ледяная синь. Очень красиво, спасибо.
  • Как в фильмах про апокалипсис, – отмечают комментаторы.

Несколько дней назад из-за сильных морозов Каспий покрылся льдом. Ледяная корка достигает двух сантиметров. Однако, для безопасного передвижения человека толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Поэтому спасатели региона предупредили жителей об опасности хождения по льду.

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Казахстан Каспий
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