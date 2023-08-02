Служебную проверку проводят в отношении судьи в Талдыкоргане

В отношении одного из судей в Талдыкоргане ведут служебную проверку. Ранее местный общественник заподозрил судью в употреблении алкоголя за рулем, сообщает Zakon.kz.

О том, что в отношении одного из судей Талдыкоргана начали служебную проверку, сообщил 2 августа адвокат и общественный активист Бауыржан Бибатыров. Он напомнил, что привлек к этому случаю внимание правоохранительных органов.



"Как помните, недавно в Талдыкоргане якобы оформили судью за управление автомобилем в нетрезвом виде. Я написал об этом пост, отправил жалобу в Верховный суд, МВД и Антикор. Пришел ответ от Департамента судебной администрации по Жетысуской области", – сообщил Бауыржан Бибатыров.

Согласно этому ответу, в отношении судьи начали служебную проверку с истребованием необходимой информации. Ее ведет Департамент судебной администрации при участии специально созданной комиссии.

"Мое обращение не опровергли, но и не подтвердили. Что ж, остается ждать результаты проверки", – резюмировал адвокат.

Ранее автомобилистов предупредили, что некоторые продукты, не являющиеся алкоголем, могут давать промилле на алкотестере.