Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Служебную проверку проводят в отношении судьи в Талдыкоргане

Судью в Талдыкоргане проверяют на употребление алкоголя за рулем Фото: pxhere
В отношении одного из судей в Талдыкоргане ведут служебную проверку. Ранее местный общественник заподозрил судью в употреблении алкоголя за рулем, сообщает Zakon.kz.

О том, что в отношении одного из судей Талдыкоргана начали служебную проверку, сообщил 2 августа адвокат и общественный активист Бауыржан Бибатыров. Он напомнил, что привлек к этому случаю внимание правоохранительных органов.

"Как помните, недавно в Талдыкоргане якобы оформили судью за управление автомобилем в нетрезвом виде. Я написал об этом пост, отправил жалобу в Верховный суд, МВД и Антикор. Пришел ответ от Департамента судебной администрации по Жетысуской области", – сообщил Бауыржан Бибатыров.

Согласно этому ответу, в отношении судьи начали служебную проверку с истребованием необходимой информации. Ее ведет Департамент судебной администрации при участии специально созданной комиссии.

"Мое обращение не опровергли, но и не подтвердили. Что ж, остается ждать результаты проверки", – резюмировал адвокат.

Ранее автомобилистов предупредили, что некоторые продукты, не являющиеся алкоголем, могут давать промилле на алкотестере.

Читайте также

Киберпреступники обокрали казахстанцев на 65 млн тенге

Никита Дробны
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления