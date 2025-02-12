#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
506.43
522.43
5.28
Право

Норму закона о жилищных отношениях не стал проверять Конституционный суд

Конституционный Суд, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 10:26 Фото: akorda.kz
Конституционный суд не выявил допустимые условия проверки нормы закона о жилищных отношениях, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратились ветераны боевых действий в Афганистане по поводу проверки на соответствие Конституции подпункта 5 пункта 8 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях".

Указанная норма предусматривает, что право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда имеют военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия.

Поводом для обращения ветеранов послужили требования на безвозмездное получение жилья в собственность со ссылкой на ратифицированное Казахстаном в 1994 году Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих. Согласно Конституции, ратифицированные международные договоры имеют приоритет перед законами.

Что установил Конституционный суд

По результатам предварительного изучения судьями установлено, что Соглашение не предусматривает положений об обязательствах государств-участников по безвозмездному предоставлению в собственность жилья для указанной социальной категории граждан.

"Таким образом, противоречие между Законом и Соглашением не имеется. Следовательно, допустимых условий проверки нормы Закона на соответствие Конституции не имеется", – заключили в КС. 

Ранее Конституционный суд разъяснил, как правильно зачесть время ухода за младенцем при исчислении трудового стажа.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Тушить лесные пожары научат работников государственной лесной охраны: утверждены правила
Право
11:39, Сегодня
Тушить лесные пожары научат работников государственной лесной охраны: утверждены правила
В Казахстане изменились правила проведения техосмотра
Право
11:32, Сегодня
В Казахстане изменились правила проведения техосмотра
Страны СНГ договорились сообща бороться с коррупцией
Право
11:29, Сегодня
Страны СНГ договорились сообща бороться с коррупцией
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: