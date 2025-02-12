Норму закона о жилищных отношениях не стал проверять Конституционный суд

Конституционный суд не выявил допустимые условия проверки нормы закона о жилищных отношениях, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратились ветераны боевых действий в Афганистане по поводу проверки на соответствие Конституции подпункта 5 пункта 8 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях".

Указанная норма предусматривает, что право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда имеют военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия.

Поводом для обращения ветеранов послужили требования на безвозмездное получение жилья в собственность со ссылкой на ратифицированное Казахстаном в 1994 году Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих. Согласно Конституции, ратифицированные международные договоры имеют приоритет перед законами.

Что установил Конституционный суд

По результатам предварительного изучения судьями установлено, что Соглашение не предусматривает положений об обязательствах государств-участников по безвозмездному предоставлению в собственность жилья для указанной социальной категории граждан.

"Таким образом, противоречие между Законом и Соглашением не имеется. Следовательно, допустимых условий проверки нормы Закона на соответствие Конституции не имеется", – заключили в КС.

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