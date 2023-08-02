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Киберпреступники обокрали казахстанцев на 65 млн тенге

Киберпреступники обокрали казахстанцев на 65 млн тенге Фото: pixabay
Более 65 млн тенге со счетов казахстанцев похитила киберпреступная группа. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе МВД, мошенники лишены свободы от трех до четырех лет.

В распространяемом сообщении сказано, что началом расследования послужило заявление жителя города, ставшего жертвой интернет-мошенничества.

Доверившись лже-сотрудникам банка, мужчина лишился 4 млн тенге. "Банкиры" позвонили с неизвестного номера и, сообщив о возможном покушении на его финансы, попросили проделать несколько онлайн-операций на телефоне для сохранения своих средств. Так горожанин оформил два кредита и перевел их на якобы безопасные счета.

Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК. На розыскные мероприятия задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции.

"Оказалось, что преступление совершено целой мошеннической группой, орудовавшей по всей стране. Шесть молодых мужчин, уроженцы Шымкента, за полгода обокрали счета 27 казахстанцев на сумму более 65 млн тенге", – сказано в сообщении.

Среди потерпевших жители столицы, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, Уральска, Караганды и других регионов. Четырех членов преступной группы полиция задержала на территории мегаполиса и Туркестанской области, а остальных двух в результате международного розыска нашли в России.

Следствием установлено, что у каждого из них была своя обязанность. Один выполнял роль главаря и давал задания, другие находили дропперов, а третьи снимали выручку в банкоматах. Тома уголовного дела со всеми доказательствами полицейские направили в суд.

Приговором суда мошенники лишены свободы от трех до четырех лет, заключили в ведомстве.

Ранее о злоумышленниках предупредил акимат Абайской области:

"Мошенники, представившись должностным лицом либо помощником акима области, обращаются к предпринимателям с просьбой о финансовой помощи, отмечая, что денежные средства будут возвращены".

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Анастасия Московчук
Шымкент
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