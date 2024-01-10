Полиция накрыла банду мошенников, обокравших казахстанцев на 112 млн тенге

В МВД РК сообщили о задержании группы мошенников, которые завладели деньгами доверчивых казахстанцев в сумме более 112 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, это была организованная преступная группа, от рук мошенников пострадали 20 жителей регионов. "Работали" они под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества.

У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещдоки. В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменяют создание, руководство и участие в организованной преступной группе.

Ранее в полиции рассказали, как мошенники втягивают казахстанцев в свои незаконные схемы.