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Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы

Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы Фото: gov.kz
В Астане полным ходом идет работа по приведению в порядок облика города по дизайн-коду. За неделю было снято около 800 незаконных вывесок и рекламных баннеров, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Причина, по которой вывески и рекламные баннеры были удалены, заключается в том, что не все они соответствуют столичному дизайн-коду, утвержденному в 2019 году.

Акимат района Нура совместно с КГУ "Астана-Жарнама" произвел обход на предмет соблюдения Закона о языках и устранения незаконной рекламы (не соответствующей дизайн-коду) субъектами МСБ, расположенными в 9 жилых комплексах (ЖК "Кулагер", ЖК "Жагалау-3", ЖК "Кулагер-2", ЖК "Коркем Tower" и пр.). По итогам в период с 26 по 28 июля демонтировали 91 рекламу и 30 вывесок.

Также были выданы 36 уведомлений о демонтаже незаконной рекламы, вывесок и вручен алгоритм действий по приведению в соответствие вывесок дизайн-коду, расположенных в 3 жилых комплексах (ЖК "Aru Qala", ЖК "Манхэттен").

Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы

Фото: gov.kz

А в Сарыаркинском районе изъято 382 незаконно вывешенной рекламы и вывесок.

В Байконурском районе с начала года сотрудниками аппарата проведено более 40 выездных мероприятий по разъяснению и демонтажу незаконной рекламы. По итогам на сегодняшний день демонтировано около 300 объектов незаконной рекламы.

В остальных районах работа в этом направлении идет полным ходом. Так, за неделю в результате работы сотрудников акимата было удалено около 800 незаконно вывешенных баннеров и вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду.

Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы

Фото: gov.kz

Отметим, что в декабре 2019 года маслихатом города утвержден дизайн-код. Однако с начала пандемии работа была отложена. А 4 апреля 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы

Фото: gov.kz

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение "Астана-Жарнама". В настоящее время разработана концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле. Сотрудники Центра урбанистики и акимата организовали встречу с предпринимателями каждого района и обсудили концепцию.

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Анастасия Московчук
Астана
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