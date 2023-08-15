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Не соответствуют дизайн-коду: порядка 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане

Не соответствуют дизайн-коду: порядка 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане Фото: gov.kz
В Астане продолжаются активные работы по приведению внешнего вида города в соответствие с дизайн-кодом. На постоянной основе во всех пяти районах столицы ведется разъяснительная работа с предпринимателями, передает официальный сайт городского акимата.

В Астане с начала года демонтировали порядка 2700 баннеров, рекламных вывесок, в том числе рекламы на колесах, которые не соответствовали дизайн-коду.

Не соответствуют дизайн-коду: порядка 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане

Фото: gov.kz

Сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Не соответствуют дизайн-коду: порядка 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане

Фото: gov.kz

В апреле 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение "Астана-Жарнама".

Не соответствуют дизайн-коду: порядка 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане

Фото: gov.kz

Таким образом, существует концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле.

Не соответствуют дизайн-коду: порядка 2700 баннеров и рекламы демонтировали в Астане

Фото: gov.kz

Отмечается, что предпринимателям в столице со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка, в том числе предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, частичное гарантирование кредитов, подведение недостающей инфраструктуры.

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