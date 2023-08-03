В ЗКО в рамках реализации 223 нацпроектов будет создано более 28 тыс. новых рабочих мест

Актуальные проблемы в сфере занятости населения обсуждали на аппаратном совещании под председательством акима области Наримана Турегалиева, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Альмиры Тулегеновой, за I квартал текущего года численность экономически активного населения по области составляет 349,4 тысячи человек, а безработных – 17 тыс. человек.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Общий уровень безработицы в регионе составляет 4,9%. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства к активным мерам занятости привлечены 12,7 тыс. граждан, запланировано – свыше 21,8 тыс. человек. 317 из запланированных 405 человек получили гранты на реализацию новых бизнес-идей в сфере животноводства, птицеводства, растениеводства и других сфер предпринимательства, в том числе в сфере услуг и приобретения оборудования, на сумму 558,9 млн тенге. 3250 человек будут обучены основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес". Альмира Тулегенова

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также в регионе в течение года планируется реализация 223 национальных проектов, в рамках которых будут обеспечены новыми рабочими местами свыше 28 тыс. граждан, из которых 22,2 тыс. постоянных рабочих мест и 6,2 тыс. временных.

"На социальные рабочие места путем субсидирования месячной заработной платы сроком на 12 месяцев были трудоустроены 536 безработных из запланированных 816 человек. В разрезе районов самый низкий показатель трудоустроенности безработных в Жанибекском, Чингирлауском и Каратобинском районах. По программе "Молодежная практика" трудоустроены 407 из запланированных 1704 молодых людей. На общественные работы трудоустроен 3851 человек". Альмира Тулегенова

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По ее словам, в целом, за текущий период 2023 года по области трудоустроены на вакантные рабочие места 4426 человек.

"В рамках региональной карты занятости планируется создание 1846 новых рабочих мест путем реализации 217 проектов в сфере строительства, ремонта дорог и сельского хозяйства. Сейчас в информационную систему электронной биржи труда включены данные о 916 вакансиях. На сегодняшний день в рамках региональной карты занятости трудоустроено 533 человека". Альмира Тулегенова

Аким области дал ряд поручений профильным ведомствам по активизации поставленных задач в плане трудоустройства населения и снижения порога безработицы в регионе.