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Высокий уровень загрязнения воздуха прогнозируют в двух городах

Высокий уровень загрязнения воздуха прогнозируют в двух городах Фото: Zakon.kz
В четверг, 3 августа, синоптики прогнозируют высокое содержание вредных веществ в воздухе над Алматы и Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 3 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей Алматы и Актобе. В воздухе будет повышенное содержание вредных примесей.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

В этот же день, как сообщали ранее синоптики, в 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В 11 областях ожидается жара, в отдельных регионах – до 41 градуса.

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Мария Мельникова
Актобе Алматы
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