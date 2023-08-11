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Жителей двух городов ожидает высокий уровень загрязнения воздуха

Жителей двух городов ожидает высокий уровень загрязнения воздуха Фото: Zakon.kz
Синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных примесей в воздухе над Алматы и Актобе в пятницу, 11 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 11 августа в двух городах Казахстана будет повышенное загрязнение воздуха. Опасаться неблагоприятных метеорологических условий стоит жителям Алматы и Актобе.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики также составили прогноз погоды на пятницу, 11 августа. Согласно данным специалистов, в Астане, Алматы и 16 регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Жителей большей части Казахстана ожидают дожди.

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