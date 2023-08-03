Сколько деревьев вырубят при реконструкции моста через Есентай в Алматы

При реконструкции моста через Есентай по проспекту аль-Фараби в Алматы вырубят 63 дерева и вместо них высадят более 600 новых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 3 августа, при реконструкции моста через Есентай по проспекту аль-Фараби под вырубку попадало 101 дерево. За счет внесения изменений в конструкцию велодорожек, тротуаров и пандусов 28 из этих деревьев удалось сохранить, еще десять пересадят.

"По остальным деревьям в зоне вырубки провели обследование совместно с сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города Алматы, жителями близлежащих жилых домов, экологами Института защиты и карантина растений, а также активистами. Так, пересадка деревьев перестойных поколений, достигших возраста спелости, по мнению экспертов, нецелесообразна. Временную пересадку саженцев осуществят на территории питомника для адаптации с последующей высадкой в осенний период. До конца года взамен вырубленных деревьев произведут компенсационную посадку саженцев в десятикратном размере", – сообщили в пресс-службе акимата.

Вместо срубленных 63 деревьев после реконструкции моста через Есентай планируют высадить более 600 новых. Временно пересаженные деревья после завершения работ высадят вдоль набережной.

"Если мы их здесь оставим, то есть вероятность, что они не приживутся. Помимо этого, до конца года взамен вырубленных деревьев произведут компенсационную посадку саженцев в десятикратном размере. При этом с учетом правил защиты зеленых насаждений высадят саженцы-крупномеры с комом высотой не менее четырех метров", – сообщил руководитель отдела мониторинга и Управления зеленым фондом УЭиОС Нурлан Кутыбаев.

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры Управления городской мобильности Алматы Айдос Желдикбаев уточнил, что перед началом реконструкции моста провели тщательное обследование и обнаружили многочисленные дефекты. Крайние плиты пролетов имеют сколы бетона, местами там оголена напрягаемая арматура. Все это заметно снижает грузоподъемность моста.

"Всего запланирован демонтаж и монтаж плит пролетного строения в количестве 96 штук. Также проектом предусмотрены два велопешеходных моста с северной и южной стороны для безопасности пешеходов. Нормативная продолжительность строительства составляет девять месяцев, но работы ведутся с опережением графика, в две смены. Реконструкцию моста планируется завершить до начала учебного года, обустройство велопешеходных мостов – до середины октября. Завершение работ по благоустройству прилегающей территории запланировано на февраль 2024 года", – сообщил Айдос Желдикбаев.

Ранее стало известно, что мост через Есентай в Алматы сделают восьмиполосным.