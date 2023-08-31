В Алматы планируют перекрыть мост через реку Есентай
Фото: pixabay
Мост через реку Есентай на пр. аль-Фараби будет перекрыт в рамках ремонта на ночь, сообщает Zakon.kz.
В июле текущего года были начаты работы по реконструкции моста через реку Есентай в связи с его аварийным состоянием по заключению технической экспертизы. В рамках реконструкции моста выполнены работы по усилению ригеля, демонтажу старых и монтажу 96 новых плит пролетного строения, гидроизоляция, а также укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
"С 23:00 31 августа до 06:00 1 сентября при благоприятных погодных условиях будет проводиться укладка верхнего слоя дорожного покрытия с полным перекрытием движения проспекта от пр. Сейфуллина до ул. Жарокова. Объезд закрытого участка будет осуществлен через пр. Сейфуллина, Назарбаева, Достык, ул. Тимирязева, Жарокова, Ергожина, Розыбакиева и Мустафина". Пресс-служба акимата города Алматы
Отмечается, что дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.
Горожан промят корректировать свой маршрут заранее.
Ранее сообщалось, что улицу Байзакова перекроют на ремонт в Алматы.
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