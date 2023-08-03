Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане

Минэкологии напомнило казахстанцам о правилах обязательного учета собак и кошек, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, учет домашних животных ведут государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами. Также его могут осуществлять частные предприниматели – физлица и негосударственные организации, которые занимаются лечебно-профилактической деятельностью в области ветеринарии.

Местные исполнительные органы будут самостоятельно определять поставщиков информационной системы по учету животных в соответствии с законодательством о госзакупках. Что касается конкретных средств учета, то их сможет выбрать хозяин собаки или кошки.

"Владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к средствам учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия", – говорится в сообщении министерства.

За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета будут наказывать по ст. 407-2 КоАП РК. Для физлиц за первое такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Ранее стало известно, что в Казахстане разработали новый стандарт по отлову бездомных животных.