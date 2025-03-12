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Право

Госпремию "Дарын" смогут получить общественники за свою работу

Волонтер, волонтерство, благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:18 Фото: assembly.kz
Министерство культуры и информации подготовило поправки в правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

В частности, увеличено количество номинаций, по которым присуждается госпремия. Вводится новое направление – общественная деятельность.

Так, государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:

1. Литература.

2. Наука.

3. Дизайн и изобразительное искусство.

4. Журналистика.

5. Классическая музыка.

6. Общественная деятельность.

7. Спорт.

8. Театр и кино.

9. Эстрада.

10. Народное творчество.

Как пояснили в Минкультуры, общественная деятельность способствует развитию гражданской активности. Поддержка, признание и поощрение активной молодежи будет способствовать их мотивации для дальнейшего развития и вклада в общественную жизнь, а также вдохновению для других молодых людей.

К общественной деятельности относятся:

  • борьба за защиту окружающей среды;
  • антикоррупционная и правозащитная деятельность;
  • помощь нуждающимся;
  • культурное просветительство;
  • работа с детьми и подростками;
  • забота о бездомных животных и т.д.


Согласно ст. 2 Закона "Об общественных объединениях", общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается гражданам РК в возрасте до 35 лет за плодотворную научную, творческую и общественную деятельность. Премия присуждается в целях стимулирования и признания особых заслуг талантливой молодежи.

На 2023 год ее размер был установлен в 600 000 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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