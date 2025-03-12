Госпремию "Дарын" смогут получить общественники за свою работу
В частности, увеличено количество номинаций, по которым присуждается госпремия. Вводится новое направление – общественная деятельность.
Так, государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:
1. Литература.
2. Наука.
3. Дизайн и изобразительное искусство.
4. Журналистика.
5. Классическая музыка.
6. Общественная деятельность.
7. Спорт.
8. Театр и кино.
9. Эстрада.
10. Народное творчество.
Как пояснили в Минкультуры, общественная деятельность способствует развитию гражданской активности. Поддержка, признание и поощрение активной молодежи будет способствовать их мотивации для дальнейшего развития и вклада в общественную жизнь, а также вдохновению для других молодых людей.
К общественной деятельности относятся:
- борьба за защиту окружающей среды;
- антикоррупционная и правозащитная деятельность;
- помощь нуждающимся;
- культурное просветительство;
- работа с детьми и подростками;
- забота о бездомных животных и т.д.
Согласно ст. 2 Закона "Об общественных объединениях", общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.
Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается гражданам РК в возрасте до 35 лет за плодотворную научную, творческую и общественную деятельность. Премия присуждается в целях стимулирования и признания особых заслуг талантливой молодежи.
На 2023 год ее размер был установлен в 600 000 тенге.