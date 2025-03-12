Госпремию "Дарын" смогут получить общественники за свою работу

Министерство культуры и информации подготовило поправки в правила присуждения государственной молодежной премии "Дарын", сообщает Zakon.kz.

В частности, увеличено количество номинаций, по которым присуждается госпремия. Вводится новое направление – общественная деятельность.

Так, государственная молодежная премия "Дарын" присуждается по следующим номинациям:

1. Литература.

2. Наука.

3. Дизайн и изобразительное искусство.

4. Журналистика.

5. Классическая музыка.

6. Общественная деятельность.

7. Спорт.

8. Театр и кино.

9. Эстрада.

10. Народное творчество.

Как пояснили в Минкультуры, общественная деятельность способствует развитию гражданской активности. Поддержка, признание и поощрение активной молодежи будет способствовать их мотивации для дальнейшего развития и вклада в общественную жизнь, а также вдохновению для других молодых людей.

К общественной деятельности относятся:

борьба за защиту окружающей среды;

антикоррупционная и правозащитная деятельность;

помощь нуждающимся;

культурное просветительство;

работа с детьми и подростками;

забота о бездомных животных и т.д.



Согласно ст. 2 Закона "Об общественных объединениях", общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается гражданам РК в возрасте до 35 лет за плодотворную научную, творческую и общественную деятельность. Премия присуждается в целях стимулирования и признания особых заслуг талантливой молодежи.

На 2023 год ее размер был установлен в 600 000 тенге.