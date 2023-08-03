Уникальный случай: 51-летняя алматинка родила двойню
Как рассказала заместитель директора Центра Кымбат Абдраимова, осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине помогло искусственное оплодотворение (ЭКО).
Отмечено, что женщина поступила в плановом порядке, было проведено кесарево сечение после проведения соответствующих подготовительных мероприятий.
"Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка 2589 граммов, и мальчик весом 2345 граммов. Счастливая мама чувствует себя хорошо, а двойня – мальчик и девочка родились абсолютно здоровыми".Кымбат Абдраимова
Специалист добавила, что после операции мама и малыши находились под контролем врачей-акушеров послеродового отделения и врачей-неонатологов отделения новорожденных детей.
В Управлении здравоохранения города уточнили, что на четвертый день после операции, учитывая стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных, семью выписали домой.
"Не могу выразить свои эмоции словами. Мои 50 лет безуспешных попыток забеременеть наконец закончились. Беременность наступила только с третьей попытки ЭКО. Я мечтала о детях", – рассказала мама.
19 июля 2023 года сообщалось, что жительница Уральска родила малыша весом шесть килограммов и 170 граммов. Это третий ребенок для мамы.