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40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребенка

40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребенка Фото: unsplash
Уникальный случай произошел в перинатальном центре №1 Туркестана. 40-летняя жительница Сарыгашского района родила 11-го ребенка. Многодетная мама рассказала корреспонденту Zakon.kz, с какой проблемой она столкнулась в этот раз.

Айнагуль Омарбеккызы стала мамой в 11-й раз 20 сентября 2023 года. Мать-героиня рассказывает, что схватки начались 19 сентября. По словам роженицы, роды у нее прошли естественным путем. Самое сложное для многодетной мамы – придумывать имена. В этот раз мать-героиня назвала своего сына Мустафой.

40-летняя жительница Туркестанской области родила 11-го ребенка

Фото: Zakon.kz

Врачи оценивают состояние роженицы и ребенка, как стабильно хорошее.

"У меня все, слава Богу, хорошо, не жалуюсь на свое состояние. Так как это не первый мой ребенок, во время беременности я полностью прислушивалась к советам врачей. Если они говорили мне лечь в больницу, я ложилась. Медики также рекомендавали исключить из моего рациона определенные продукты, я опять-таки послушалась их. Я мечтала родить здорового ребенка, поэтому очень хорошо ухаживала за собой", – поделилась в интервью корреспонденту Zakon.kz Айнагуль.

Дома ее ждут пять сыновей и пять дочек. Самому старшему ребенку многодетной матери 21 год. Супруг Айнагуль – главный имам села Нурлы жол Сарыагашского района. Женщина, родившая 11-го ребенка, предпочитает сохранять домашний очаг и занимается воспитанием своих детей.

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