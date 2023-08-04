Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанка разработала систему распознавания языка жестов на казахском

Казахстанка разработала систему распознавания языка жестов на казахском Фото: pixabay
Преподаватель факультета информационных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Нурзада Амангельды создала интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка, сообщает Zakon.kz.

Эта уникальная разработка предназначена для людей с особенными потребностями и создана на основе искусственного интеллекта.

Пока система знает только 50 слов на языке жестов. Но Нурзада Амангельды постепенно пополняет ее словарный запас: обращается за помощью к сурдопереводчикам, иногда сама учит искусственный интеллект новым жестам. Над проектом женщина трудится пять лет, полностью он будет готов в 2024 году.

"Для реализации надо собрать видеобазу, 3 тысячи жестовых слов на казахском, русском языках. Получается, их надо будет обучать, проверять, тестировать, большой объем работы предстоит. Далее можно применить готовые синтезаторы, после чего можно будет переводить текст в речь".Нурзада Амангельды

Как отмечено в публикации "Хабар 24", аналогов этому проекту в Казахстане нет.

"Наша система поможет людям с нарушением слуха обучаться, внедряться, ходить в магазины, обращаться в ЦОН, полицейские участки, к судьям. Мы хотим убрать этот барьер, который стоит между обычным сообществом и сообществом глухонемых".Нурзада Амангельды

Также сказано, что в Казахстане проживают около 200 тысяч неговорящих людей.

"Государством выделено 60 часов в год для лиц с инвалидностью по слуху на услуги сурдопереводчиков, но этого недостаточно. Новая система может разгрузить эту проблему, потому что он основан на искусственном интеллекте".Жангельды Бекбатыров, вице-президент Общества глухих Казахстана

3 августа 2023 года стало известно, что школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием "Второе сердце", способные спасти жизнь пациентам с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами.

Читайте также

Неблагоприятные метеоусловия ожидают жителей Алматы и Актобе

35 опасных для здоровья детей игровых площадок выявили прокуроры Степногорска

Уникальный случай: 51-летняя алматинка родила двойню

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления