Казахстанка разработала систему распознавания языка жестов на казахском

Преподаватель факультета информационных технологий Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Нурзада Амангельды создала интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка, сообщает Zakon.kz.

Эта уникальная разработка предназначена для людей с особенными потребностями и создана на основе искусственного интеллекта.

Пока система знает только 50 слов на языке жестов. Но Нурзада Амангельды постепенно пополняет ее словарный запас: обращается за помощью к сурдопереводчикам, иногда сама учит искусственный интеллект новым жестам. Над проектом женщина трудится пять лет, полностью он будет готов в 2024 году.

"Для реализации надо собрать видеобазу, 3 тысячи жестовых слов на казахском, русском языках. Получается, их надо будет обучать, проверять, тестировать, большой объем работы предстоит. Далее можно применить готовые синтезаторы, после чего можно будет переводить текст в речь". Нурзада Амангельды

Как отмечено в публикации "Хабар 24", аналогов этому проекту в Казахстане нет.

"Наша система поможет людям с нарушением слуха обучаться, внедряться, ходить в магазины, обращаться в ЦОН, полицейские участки, к судьям. Мы хотим убрать этот барьер, который стоит между обычным сообществом и сообществом глухонемых". Нурзада Амангельды

Также сказано, что в Казахстане проживают около 200 тысяч неговорящих людей.

"Государством выделено 60 часов в год для лиц с инвалидностью по слуху на услуги сурдопереводчиков, но этого недостаточно. Новая система может разгрузить эту проблему, потому что он основан на искусственном интеллекте". Жангельды Бекбатыров, вице-президент Общества глухих Казахстана

3 августа 2023 года стало известно, что школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием "Второе сердце", способные спасти жизнь пациентам с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами.