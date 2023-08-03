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Уникальные часы изобрели казахстанские школьники

Уникальные часы изобрели казахстанские школьники Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
Школьники из Жамбылской области изобрели часы под названием "Второе сердце", способные спасти жизнь пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК 3 августа 2023 года, смарт-часы придумали и разработали ученики областного специализированного лицея для одаренных детей – девятиклассник Дулат Исабек и восьмиклассница Адия Турсынбай.

Уникальные часы изобрели казахстанские школьники

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Часы могут следить за сердцебиением и артериальным давлением их владельца, и подают сигнал в случае наступления опасности для жизни. Гаджет также наделен функцией контроля температуры тела и определением процентного содержания в крови сердечных сокращений.

Школьники отметили, что самое главное при наступлении критической ситуации – это четко определить адрес и местонахождение пациента.

"Бывают случаи, когда первая помощь больным оказывается с опозданием по разным причинам. С идеей предотвращения подобных ситуаций и помощи пациентам мы создали часы, обеспечивающие оперативное прибытие скорой помощи".Дулат Исабек

Для проверки работоспособности изобретения было проведено динамическое наблюдение за кардиологами и пациентами с помощью портативного устройства. Сейчас школьники рассматривают способы сделать часы более удобными для постоянного использования.

Ранее школьник из Туркестана Айтуар Советбек изобрел "умную" сумку с дистанционным управлением, которая может без проблем двигаться по неровным дорогам.

Ольга Ибраева
Министерство просвещения РК Жамбылская область
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