Сколько казахстанцев получили пособия через Цифровую карту семьи
Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 4 августа, с 1 января СМС-сообщения для проактивного предоставления госуслуг получили более 536,9 тысячи человек. Из них возможностью получить пособие или выплату без заявления через Цифровую карту семьи воспользовался примерно каждый третий. Кроме того, информацию о доступной работе и бесплатном обучении получили более 64,4 тысячи безработных казахстанцев.
"Цифровую карту семьи формируют на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Сегодня в ней аккумулирована информация о более чем 19,7 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей", – отметили в министерстве.
В МТСЗН напомнили, что Цифровая карта семьи позволяет гражданам, имеющим право на господдержку, оформить без дополнительных обращений ряд пособий и соцвыплат:
- соцвыплату по случаю утраты трудоспособности;
- соцвыплату в связи с потерей работы;
- соцвыплату или пособие по потере кормильца;
- пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- пособие по инвалидности;
- пособие многодетным семьям;
- пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
- адресную социальную помощь;
- единовременную выплату на погребение.
Также через эту карту поступают автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения статуса кандаса и мерах занятости для безработных. Для того, чтобы проверить право на получение мер господдержки, потенциальному получателю отправляют СМС с номера 1414. Чтобы пользоваться услугами в рамках Цифровой карты семьи, нужно ответить на это сообщение согласием. После этого оформлять заявления и назначать пособия будут автоматически.
Цифровую карту семьи создали в прошлом году, в тестовом режиме ее запустили 1 сентября 2022-го.