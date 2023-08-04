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Законодательство РК

Сколько казахстанцев получили пособия через Цифровую карту семьи

Сколько казахстанцев получили соцподдержку через Цифровую карту семьи Фото: primeminister.kz
Благодаря внедрению Цифровой карты семьи в 2023 году госуслуги получили более 192,5 тысячи казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 4 августа, с 1 января СМС-сообщения для проактивного предоставления госуслуг получили более 536,9 тысячи человек. Из них возможностью получить пособие или выплату без заявления через Цифровую карту семьи воспользовался примерно каждый третий. Кроме того, информацию о доступной работе и бесплатном обучении получили более 64,4 тысячи безработных казахстанцев.

"Цифровую карту семьи формируют на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Сегодня в ней аккумулирована информация о более чем 19,7 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей", – отметили в министерстве.

В МТСЗН напомнили, что Цифровая карта семьи позволяет гражданам, имеющим право на господдержку, оформить без дополнительных обращений ряд пособий и соцвыплат:

  • соцвыплату по случаю утраты трудоспособности;
  • соцвыплату в связи с потерей работы;
  • соцвыплату или пособие по потере кормильца;
  • пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
  • пособие по инвалидности;
  • пособие многодетным семьям;
  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
  • адресную социальную помощь;
  • единовременную выплату на погребение.

Также через эту карту поступают автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения статуса кандаса и мерах занятости для безработных. Для того, чтобы проверить право на получение мер господдержки, потенциальному получателю отправляют СМС с номера 1414. Чтобы пользоваться услугами в рамках Цифровой карты семьи, нужно ответить на это сообщение согласием. После этого оформлять заявления и назначать пособия будут автоматически.

Цифровую карту семьи создали в прошлом году, в тестовом режиме ее запустили 1 сентября 2022-го.

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