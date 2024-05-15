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Сколько казахстанцев уже получили пособия через Цифровую карту семьи

Сколько казахстанцев уже получили пособия через Цифровую карту семьи, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:31 Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года 785 казахстанцам назначены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) через Цифровую карту семьи (ЦКС), сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения 15 мая 2024 года, 765 человек получили выплаты по потере работы и 20 – по уходу за ребенком до полутора лет.

В ведомстве напомнили, что ЦКС дает казахстанцам возможность без каких-либо обращений оформить три вида социальных выплат: на случай утраты трудоспособности, на случай потери работы, по потере кормильца.

"При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социальной выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

Также специалисты напомнили, что в 2023 году при помощи ЦКС социальные выплаты были назначены 17 270 гражданам.

О создании карты семьи стало известно летом 2022 года. Этот проект охватит все виды государственных гарантий к 1 января 2025 года.

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