Сколько казахстанцев уже получили пособия через Цифровую карту семьи

С начала 2024 года 785 казахстанцам назначены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) через Цифровую карту семьи (ЦКС), сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения 15 мая 2024 года, 765 человек получили выплаты по потере работы и 20 – по уходу за ребенком до полутора лет.

В ведомстве напомнили, что ЦКС дает казахстанцам возможность без каких-либо обращений оформить три вида социальных выплат: на случай утраты трудоспособности, на случай потери работы, по потере кормильца.

"При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социальной выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя". Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

Также специалисты напомнили, что в 2023 году при помощи ЦКС социальные выплаты были назначены 17 270 гражданам.

О создании карты семьи стало известно летом 2022 года. Этот проект охватит все виды государственных гарантий к 1 января 2025 года.