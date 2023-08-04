"Оптика" от "Казахтелекома" завоевывает Костанай

Крупнейший телеком-оператор страны намерен реализовать совместные с акиматом Костанайской области проекты по развитию волоконно-оптических линий связи в областном центре, городах и отдаленных селах региона.

Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев и глава региона Кумар Аксакалов подписали меморандум о реализации этих планов.

Глава ведущего телеком-оператора страны встретился с акимом Костанайской области в ходе своего рабочего визита в регион, где "Казахтелеком" является одним из основных игроков телекоммуникационного рынка: сегодня в Костанайской области к интернету данной компании подключено 458 сельских населенных пунктов, что составляет 96% из общего количества сел региона. Высокоскоростной интернет по волоконно-оптическим линиям связи предоставляется жителям 128 населенных пунктов, в том числе Костаная. Также оптика "Казахтелекома" охватывает райцентры и часть сельских населенных пунктов Костанайской области.

Фото: АО "Казахтелеком"

В тех же местах, где нет технической возможности для строительства оптической сети, ведущий телеком-оператор страны использует беспроводную технологию передачи данных – таким образом к интернету в Костанайской области на данный момент подключены 12 сел.

В текущем году "Казахтелеком" планирует подключить еще 5 сельских населенных пунктов региону к скоростному интернету по технологии Wi-Fi радиомост. Помимо обеспечения скоростным интернетом сельских населенных пунктов, крупнейший телеком-оператор страны продолжает активное строительство сети GPON в областном центре.

На сегодня в Костанае более 16 тысяч абонентов подключены к услугам телекоммуникаций по этой технологии. В текущем году новостройки областного центра, а это более 36 новых многоквартирных домов, будут подключены к сети интернет с помощью GPON. Активнее всего эта работа ведется в трех новых микрорайонах города – "Юбилейном", "Береке" и "Кунай": в "Юбилейном" компания подключила к "оптике" через GPON 26 домов или 2665 квартир, в микрорайоне "Кунай" подключены сданные в эксплуатацию 7 домов, планируется подключение еще 12 достраиваемых многоэтажек.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Там мы построили оптоволоконные распределительные сети и, по мере заселения, готовы подключить жильцов к услугам телекоммуникаций. В следующем году данная работа продолжится, мы планируем подключить 24 дома, это еще 4521 квартира". Коммерческий директор В2С сегмента АО "Казахтелеком" в Северном регионе Алексей Шмидт

Один из новоселов Костаная, Ильяс Сарсембаев, переехал на новое место жительство буквально на днях: житель областного центра еще не завез в новый дом мебель, не закончил работу по обустройству жилья, однако услуги "Казахтелекома" семья Сарсембаевых подключила первым делом, еще до начала переезда.

"Услугами этой компании пользуюсь около 10 лет, на прежней квартире также обслуживались этой компанией - и нас все устраивало. Кроме интернета и телевидения, мы пользуемся мобильной связью, предоставляемого лимита для разговоров и трафика мобильных данных достаточно. Поэтому в новом доме мы решили оставить нашего надежного оператора связи – компанию "Казахтелеком". Так как я занимаюсь бизнесом для меня важно быть всегда на связи, и мой оператор меня никогда не подводил". Ильяс Сарсембаев

Фото: АО "Казахтелеком"

Кроме охвата "оптикой" новостроек, "Казахтелеком" реализует в Костанае проект "Тазарту", направленный на перевод абонентов с устаревших медных технологий на современные волоконно-оптические линии связи. По состоянию на сегодняшний день, в областном центре уже переключено порядка 6 тысяч абонентов, работа в данном направлении продолжается – и не только в областном центре: в "Казахтелекоме" намерены рассмотреть возможность аналогичного перевода абонентов города Аркалык с "меди" на "оптику". Также в рамках подписанного меморандума в Костанае планируется запуск мобильной связи 5-го поколения (5G) с поэтапным увеличением количества базовых станций.

"Наша компания готова и в будущем вносить свой вклад в экономическое развитие региона, в рамках подписанного с руководством региона меморандума мы планируем в ближайшие годы охватить волоконно-оптическими линиями связи промышленные объекты региона, крупные инвестпроекты. Качественный интернет станет трамплином для цифрового рывка в промышленном и в обрабатывающем секторе Костанайской области", – резюмировал председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.