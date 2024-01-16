"Казахтелеком" подключил село Біржан в ВКО к "оптике"

Ведущий телеком-оператор продолжает расширять географию оптоволоконных линий в регионах. Так, например, в канун нового года доступ к высокоскоростному интернету впервые появился у жителей отдаленного села Біржан Восточно-Казахстанской области.

Село Біржан находится в Зайсанском районе в сорока километрах от районного центра, в населенном пункте проживает более 200 семей.

Фото: "Казахтелеком"

Для села, расположенного в горной местности, где строительство и прокладка волоконно-оптических линий связи не всегда экономически рентабельна, быстрым и оптимальным решением стала установка Wi-Fi-радиомоста.

"Ранее жители села Біржан имели доступ к интернету только через устаревшую беспроводную технологию CDMA с низкой скоростью передачи данных. Однако, благодаря применению технологии "радиомост", наши специалисты смогли в кратчайшие сроки подключить сорок домов к высокоскоростному интернету, а до конца месяца нашей целью является обеспечить доступом к сети еще шестьдесят домов", – отметила руководитель Центра по работе с клиентами Восточного региона Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Валентина Козлова.

Для того, чтобы скорость интернета в селе стала выше, а соединение более стабильным, специалисты "Казахтелекома" установили "радиомост" и новое современное оборудование на антенно-мачтовом сооружении. Wi-Fi-радиомост обладает возможностью передавать информацию на расстояние до 5 километров, сохраняя высокое качество сигнала, аналогичное передаче по оптическим линиям. Сигнал передается от точки подключения к оптической сети через передатчик и далее поступает на роутеры, установленные в домах жителей села. Таким образом, доступ к цифровому телевидению и интернету появился в каждом доме села Біржан.

Фото: "Казахтелеком"

Фото: "Казахтелеком"

Ассистент местного акимата Қарлығаш Дүзбаева – стала одной из первых жительниц села, подключившейся к новинке от "Казахтелекома".

"Я регулярно связываюсь с коллегами в других районах, которые работают в карьерном центре посредством видеосвязи для решения рабочих вопросов. Зачастую звонки совершаю прямо из дома, если требуется оперативность. Раньше созвониться с родственниками или проверить электронную почту было почти невозможным – скорость была слишком низкая. После того, как специалисты компании предложили переключится на более оптимальный тариф со скоростным интернетом, сразу подала заявку. Вся семья оценивает на "отлично" новый интернет от "Казахтелекома", – говорит Қарлығаш.

Развитие современных технологий доступа в интернет в сельских населенных пунктах страны – одна из приоритетных задач ведущего телеком-оператора. В текущем году "Казахтелекомом" запланирована установка аналогичных Wi-Fi-радиомостов и интернетизация еще 10 сел в Восточно-Казахстанской и Павлодарской области, а также области Абай.