В "Семей орманы" открыли мемориальную доску в память о погибших при крупном пожаре

Фото: пресс-служба МЭПР РК

Сегодня, 4 августа 2023 года, в резервате "Семей орманы" состоялось торжественное открытие мемориальной доски работникам лесного хозяйства, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии, сообщает Zakon.kz.

Открыл мемориальную доску ветеран лесного хозяйства, мастер леса Центрального лесничества Новошульбинского филиала Александр Решетин. Фото: пресс-служба МЭПР РК Склонив головы, минутой молчания и возложением цветов чествовал коллектив и близкие родные своих героев, вышедших на неравную борьбу с лесным пожаром. Фото: пресс-служба МЭПР РК "Для того, чтобы будущие поколения помнили и ценили труд, тяжелую и опасную работу по сохранению и защите лесов, чтобы не был забыт подвиг и героизм наших огнеборцев и лесников, мы установили памятную мемориальную доску с именами коллег, погибших при защите леса и людей от крупных пожаров. Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Никто и ничто не будет забыто. Все мы с глубокой скорбью вспоминаем страшную новость о гибели наших работников. Память о них будет жить вечно", – сказала и. о. генерального директора ГЛПР "Семей орманы" Асемгуль Нсамбекова. 8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" разгорелся крупный пожар. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек. Локализовать пожар удалось почти через неделю – 14 июня. Полностью потушить пожар удалось почти через месяц – 5 июля. Читайте также Надежность электроснабжения в регионах повысят в Казахстане Глава QazaqGaz рассказал о производственной безопасности в компании Грозы и град: какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте 5-7 августа

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