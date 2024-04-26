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Названа причина пожара в "Семей орманы"

Названа причина пожара в &quot;Семей орманы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 16:04 Фото: Telegram/abai_oblysynyn_akimdigi
Причину пожара в государственном лесном природном резервате (ГЛПР) "Семей орманы" назвали в акимате Абайской области и информационной службе резервата, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что леса снова загорелись в "Семей орманы". По предварительной информации, 26 апреля 2024 года в 13:21 поступила информация, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала ГЛПР "Семей Орманы" горят сосны. По данным МЧС, в 15:04 пожар был локализован на предварительной площади 0,22 га.

"Причина возгорания: упавшее сухое дерево на высоковольтную линию электроэнергию", – рассказали в пресс-службе акимата Абайской области.

Согласно информации ГЛПР "Семей орманы", возгорание соснового бора произошло предварительно в результате падения дерева на высоковольтную электролинию.

"На территории гослесфонда 26 апреля в квартале 148 Дмитриевского лесничества Бородулихинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" предварительно в результате падения дерева на высоковольтную электролинию произошло возгорание соснового бора. Задымление обнаружили госинспекторы лесной охраны при наземном патрулировании в 13:00, о чем оперативно доложили на коммутатор лесничества и направились в сторону очага. Выезд пожарной техники с лесной пожарной станции произведен в 13:02".Информационная служба ГЛПР "Семей орманы"

Ликвидация огня осложнилась сильным ветром и заболоченной местностью. Характер распространения огня – низовой устойчивый.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

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