На пять дней отключат горячую воду в одном из районов Алматы

В части зданий в Жетысуском районе Алматы на пять дней отключат горячую воду, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", с 14 по 19 августа 2023 года горячей воды не будет в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов и микрорайон Кокжиек.



Как отметили в компании, ограничения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Ранее стало известно, что в Алматы злостным должникам теперь будут отключать горячую воду в квартирах.