"Ждем третьи сутки": на очереди в спецЦОНе жалуются жители Талдыкоргана

Больше трех суток не могут сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения жители Жетысуской области, сообщает Zakon.kz. Слишком много желающих и маленькая пропускная способность.

По словам будущих автомобилистов, они вынуждены занимать очереди с 5 утра. В жару ждут своей очереди целыми днями. В итоге они не могут попасть на экзамен по вождению уже третьи сутки.



"Очередь занимается с пяти утра, вчера мы были 27, сегодня 35, в день пропускают 20 человек, мы сидим на жаре и не знаем, когда же дойдет наша очередь. С работы третий день отпрашиваюсь, а результат не получен", – говорят люди в очереди.

Причиной больших очередей стало отсутствие специализированного ЦОНа в Алматинской области, в результате чего ее жители едут сдавать экзамен в адмцентр Жетысуской области – Талдыкорган.





"Кроме этого, у нас возник сбой оборудования в городе Жаркент Панфиловского района, где ранее жители могли сдать экзамен. Сейчас там идет ремонт. По этой причине у нас образуются очереди. Хочу отметить, что в Алматинской области отсутствует автоматизированный автодром для сдачи практического экзамена", – сообщил корреспонденту Zakon.kz заместитель директора регионального ЦОНа Абзал Омаров.

Когда решат проблему в других филиалах, пока неизвестно.