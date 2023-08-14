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"Ждали с 6 утра": в спецЦОНе Талдыкоргана произошел сбой

"Ждали с 6 утра": в спецЦОНе Талдыкоргана произошел сбой Фото: Zakon.kz
С самого утра 14 августа 2023 года у здания спецЦОНа Талдыкоргана для сдачи практического экзамена на получение водительских прав собрались жители города и близлежащих районов Жетысуской области. Спустя несколько часов ожидания им сообщили в базе произошел сбой, сообщает Zakon.kz.

Около 50 человек с 6:00 ждали своей очереди для прохождения вождения, но попасть во внутрь здания они так и не смогли. Один из сотрудников госкорпорации объяснил собравшимся, что в базе произошел сбой и сдачу экзамена нужно отложить.

Детали сбоя корреспонденту Zakon.kz объяснил заместитель директора регионального ЦОНа Абзал Омаров. По его словам, перебои в работе происходят из-за устаревшей базы.

"База уже старая и регулярно происходят сбои. Сдать экзамен на теорию можно, перебои произошло в базе практического экзамена. Сейчас специалисты работают и устраняют, может быть уже после обеда база заработает", – рассказал Абзал Омаров.

Отметим, что сбой в базе талдыкорганского спецЦОНа произошел и в пятницу, 11 августа, на прошлой неделе.

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В начале августа 2023 года жители Талдыкоргана уже жаловались на очереди в спецЦОНе. Тогда они не могли сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения более трех суток. 

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Азат Жумаханов
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