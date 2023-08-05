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Гастроэнтеролог назвал сыроедение "русской рулеткой" для организма

Гастроэнтеролог назвал сыроедение "русской рулеткой" для организма Фото: pxhere
Доктор медицинских наук считает, что сыроедение - это "русская рулетка" для организма, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов в интервью Lenta.ru предупредил, что рано или поздно такой тип питания может привести в кабинет врача.

По его словам, у сыроедения есть только один плюс. Он заключается в том, что в рационе увеличивается количество свежих фруктов и овощей. В остальном назвать этот вид питания сбалансированным нельзя.


"Переваривание многих сырых продуктов проходит с образованием побочных продуктов - бродильных и гнилостных газов. Грубые частицы пищи могут травмировать верхние участки желудочно-кишечного тракта механически", - сказал Неронов.

Кроме того, в сырых продуктах содержатся патогены и болезненные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, яйца паразитов. А при готовке на высокой температуре они все уничтожаются. К тому же отказ от некоторых продуктов, что неизбежно при сыроедении, чреват дефицитом микроэлементов и витаминов.

По мнению Неронова, сыроедение сегодня – это "русская рулетка", которая рано или поздно приведет к проблемам со здоровьем.

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