Гастроэнтеролог назвал сыроедение "русской рулеткой" для организма

Доктор медицинских наук считает, что сыроедение - это "русская рулетка" для организма, сообщает Zakon.kz.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов в интервью Lenta.ru предупредил, что рано или поздно такой тип питания может привести в кабинет врача.

По его словам, у сыроедения есть только один плюс. Он заключается в том, что в рационе увеличивается количество свежих фруктов и овощей. В остальном назвать этот вид питания сбалансированным нельзя.





"Переваривание многих сырых продуктов проходит с образованием побочных продуктов - бродильных и гнилостных газов. Грубые частицы пищи могут травмировать верхние участки желудочно-кишечного тракта механически", - сказал Неронов.

Кроме того, в сырых продуктах содержатся патогены и болезненные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибы, простейшие, яйца паразитов. А при готовке на высокой температуре они все уничтожаются. К тому же отказ от некоторых продуктов, что неизбежно при сыроедении, чреват дефицитом микроэлементов и витаминов.



По мнению Неронова, сыроедение сегодня – это "русская рулетка", которая рано или поздно приведет к проблемам со здоровьем.