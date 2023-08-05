Почему алматинские торговцы теряют товар и клиентов

Торговцы на одном из крупных рынков Алматы возмутились, что в сильную жару их заставляют убирать палатки на улице, защищающие от солнца товар и покупателей, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, люди недовольны тем, что товар плавится на солнце. Предприниматели говорят: арендодатель запретил устанавливать вот такие палатки рядом с бутиками, чтобы не портить внешний вид. Но вот и рассматривать товар под палящим солнцем – задача не из простых.

Предприниматели говорят, что товар из-за жары портится.

Назипа Оспанова возмущена: обувь, которую она продает, под лучами солнца уменьшилась в размере. Говорит, если не выставлять ассортимент перед бутиками, то клиентов явно будет меньше.

"Посмотрите на этот вид. Разве кто-то купит за 2 тысячи? Они уменьшились в размере. Я покупала за 2 тысячи, а продаю теперь за тысячу, или придется их выбросить. И весь товар такой! Пусть нам вернут палатки! Если мы закроем дверь в бутик и на витрине ничего не будет, кто нас увидит?" – возмущается Назипа Оспанова.

Возмущены предприниматели и тем, что, несмотря на неудобства, платить им приходится немало. Ежемесячно за возможность торговать на этом рынке выкладывать приходится больше 100 тысяч. И это правило касается даже тех, кто выкупил бутики.

"Мы здесь работаем, у нас аренда на сегодняшний день – 150 тысяч, было пять-шесть лет назад 45-50 тысяч. Почему мы возмущены на этот день, именно сегодня? Потому что у нас, как видите, сгорает товар из-за того, что нам не разрешают палатки ставить. Ежегодно эта проблема поднимается, но не решается. Хотим аренду чтобы снизили. Я плачу 110, купила свой бутик за пять миллионов. Они сказали: "Земля наша. Ты купила бутик, поэтому ты платишь по нашим тарифам", – рассказывает Альмира Айдарбаева.

Торговцы устроили настоящий марафон по рынку. Ответов на свои вопросы требовали и от сотрудников, которые собирают деньги за аренду, и даже от охранной службы. В итоге на разговор с возмущенными приехал арендодатель и сообщил: с сегодняшнего дня палатки запрещены полностью. Взамен здесь обещают соорудить навес. Другие варианты рассматривать не будут.



"Им положено только внутри бутиков на сегодняшний день. Вот как новый базар открывался, мы закрывали глаза постоянно. У нас с акиматом разногласия за внешний вид. С сегодняшнего дня палаток не будет на улице. Хоть куда пойдут, потому что это требования акимата. Мне поднимают арендную плату, я им автоматом поднимаю. Я аренду беру, и на субаренде они сидят. Везде поднимается оплата. Не мы одни", – говорит арендодатель Кожахмет Сейтмуратов.

Арендную плату снижать здесь никто не собирается. А навесы обещают соорудить в течение 10 дней. Торговцы в такой оперативности сомневаются. И говорят, что даже за это время успеют потерять львиную долю прибыли.