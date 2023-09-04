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Торговцы рынка "Дордой" в Кыргызстане вышли на митинг

Торговцы рынка "Дордой" в Кыргызстане вышли на митинг Фото: Zakon.kz
В Кыргызстане сотни торговцев рынка "Дордой" вышли на митинг, сообщает Zakon.kz.

По информации Sputnik Кыргызстан, продавцы заявляют, что из-з повышения налогов торговать становится невыгодно.

Работники рынка заявили, что 4 сентября ехать на "Дордой" нет смысла, многие контейнеры закрыты.


28 августа 2023 года в КНБ РК сообщили о ситуации на границе с Кыргызстаном. 24 августа 2023 года мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска.

Анастасия Стативкина
Кыргызстан
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