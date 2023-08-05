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Военнослужащие Вооруженных сил почтили память прославленного летчика Талгата Бегельдинова

Талгат Бегельдинов Фото: Министерство обороны РК
Сегодня, пятого августа, исполнился 101 год со дня рождения участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, сообщает Zakon.kz.

В честь этой даты во всех видах Вооруженных сил, родах войск и в высших военных учебных заведениях прошли памятные мероприятия. В Военном институте Сил воздушной обороны состоялось торжественное построение, на котором были поощрены грамотами отличившиеся военнослужащие.

В воинских частях для солдат срочной службы проведены уроки мужества с демонстрацией документального фильма "Штурмовики" из сериала "Освободители".

Талгат Бегельдинов

Фото: Министерство обороны РК

военные

Фото: Министерство обороны РК

Легендарному летчику-штурмовику Талгату Бегельдинову в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил посвящена тематическая экспозиция с фотографиями и документами, повествующими о славных страницах жизни и деятельности героя войны.

Талгат Бегельдинов

Фото: Министерство обороны РК

Талгат Якубекович Бегельдинов родился в 1922 году в ауле Майбалык Акмолинской области. Детские и юношеские годы он провел в Бишкеке. Мечта о небе привела юношу в аэроклуб г. Фрунзе. Через год он стал летчиком-инструктором этого клуба. Окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов в Саратовской области, затем – Оренбургское авиационное училище.

люди

Фото: Министерство обороны РК

Боевой путь он начинал рядовым пилотом, а закончил войну командиром эскадрильи гвардейского авиаполка. Воевал на Калининском, Воронежском, Степном, первом и втором Украинских фронтах. Совершил 305 боевых вылетов. Неоднократно попадал в смертельно опасные переделки, получал ранения, но был непреклонен в желании выстоять и победить.

После войны Талгат Якубекович окончил Военно-воздушную академию, служил в штурмовом авиаполку в Украине, руководил штабом в Краснодарской высшей школе штурманов Военно-воздушных сил. Был заместителем руководителя Управления гражданской авиации в Казахстане. До преклонных лет активно участвовал в жизни государства и общества, возглавлял международный фонд, оказывающий поддержку инвалидам войны.

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