Военнослужащие пробегут более 10 км в честь легендарного летчика

В триатлон парке "Астана" состоится забег, посвященный 101-й годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

Инициативу общественного объединения "Атамның аманаты" о проведении спортивного мероприятия поддержали Министерство обороны, Национальная гвардия и столичный акимат.

"Единственный казах, которого дважды удостоили звания Героя Советского Союза, Талгат Бегельдинов стал легендой еще при жизни. Его подвиги в небе казались немыслимыми, но показания врагов и свидетельства сослуживцев доказали – это реально. Память о нем должна жить и передаваться из поколения в поколение. Мы уверены, что забег "101 год – 10,1 км" станет хорошим месседжем для казахстанцев, и они с удовольствием примут участие в этом спортивном событии", – говорится в анонсе организаторов, которые приглашают на мероприятие не только профессионалов, но и любителей бега.

Торжественное открытие начнется с почетного круга военнослужащих Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках мероприятия состоится также выступление военных ансамблей Министерства обороны, Национальной гвардии, творческих коллективов столицы и дефиле роты почетного караула. Будет также организована ярмарка.

Напомним, боевой путь Талгат Якубекович Бегельдинов начал рядовым пилотом, а закончил войну командиром эскадрильи гвардейского авиаполка. В годы войны на штурмовике Ил-2 он выполнял самые сложные и ответственные задания. Неоднократно попадал в смертельно опасные переделки, получал ранения, но был непреклонен в желании выстоять и победить.

Подвиги Талгата Бегельдинова, рисковавшего жизнью ради победы, навечно вписаны в историю Казахстана. Проведение мероприятия в честь прославленного летчика свидетельствует о неразрывной связи поколений, бережно хранящих память о героях Великой Отечественной войны.