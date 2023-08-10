Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Военнослужащие пробегут более 10 км в честь легендарного летчика

Военнослужащие пробегут более 10 км в честь легендарного летчика Фото: пресс-служба МО РК
В триатлон парке "Астана" состоится забег, посвященный 101-й годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

Инициативу общественного объединения "Атамның аманаты" о проведении спортивного мероприятия поддержали Министерство обороны, Национальная гвардия и столичный акимат.

"Единственный казах, которого дважды удостоили звания Героя Советского Союза, Талгат Бегельдинов стал легендой еще при жизни. Его подвиги в небе казались немыслимыми, но показания врагов и свидетельства сослуживцев доказали – это реально. Память о нем должна жить и передаваться из поколения в поколение. Мы уверены, что забег "101 год – 10,1 км" станет хорошим месседжем для казахстанцев, и они с удовольствием примут участие в этом спортивном событии", – говорится в анонсе организаторов, которые приглашают на мероприятие не только профессионалов, но и любителей бега.

Торжественное открытие начнется с почетного круга военнослужащих Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

Военнослужащие пробегут более 10 км в честь легендарного летчика

Фото: пресс-служба МО РК

В рамках мероприятия состоится также выступление военных ансамблей Министерства обороны, Национальной гвардии, творческих коллективов столицы и дефиле роты почетного караула. Будет также организована ярмарка.

Напомним, боевой путь Талгат Якубекович Бегельдинов начал рядовым пилотом, а закончил войну командиром эскадрильи гвардейского авиаполка. В годы войны на штурмовике Ил-2 он выполнял самые сложные и ответственные задания. Неоднократно попадал в смертельно опасные переделки, получал ранения, но был непреклонен в желании выстоять и победить.

Подвиги Талгата Бегельдинова, рисковавшего жизнью ради победы, навечно вписаны в историю Казахстана. Проведение мероприятия в честь прославленного летчика свидетельствует о неразрывной связи поколений, бережно хранящих память о героях Великой Отечественной войны.

Читайте также

Казахстанец отправился в путешествие по стране на солнцемобиле

Приговор насильнику сироты и не донесшим о преступлении очевидцам вынесли в Павлодаре

Как будет развиваться АО "KEGOC" в ближайшие десять лет

Анастасия Московчук
Астана МО РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Популярный рынок затопило после дождя в Алматинской области
Мужчину с флагом из люка элитного внедорожника оштрафовали в Семее
Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее
В Казахстане накрыли ОПГ работающую в порноиндустрии под прикрытием модельного агентства
В Казахстане накрыли ОПГ, работающую в порноиндустрии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления