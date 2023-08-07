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Ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби завершат раньше срока

Ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби завершат раньше срока Фото: Zakon.kz
7 августа 2023 года в акимате Алматы заявили, что средний ремонт основных магистральных улиц будет завершен раньше срока. Отмечено, по проспектам Абая и аль-Фараби осталось несколько участков, сообщает Zakon.kz.

Ранее по утвержденному графику дорожно-ремонтные работы планировалось завершить к 31 августа.

Теперь, как заявили в ведомстве, движение по основным магистралям города будет открыто до 20 августа.

По пр. аль-Фараби по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от пр. Достык до ул. Ходжанова, асфальтобетонное покрытие уложено и движение транспорта открыто.

"По пр. аль-Фараби с 23.00 5 августа до 6.00 7 августа в связи с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия будет перекрыто движение от ул. Ходжанова до ул. Гагарина. 6 августа будет организовано реверсивное движение транспорта от ул. Ходжанова до ул. Дулати".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, по пр. Абая параллельно работают две подрядные организации.

В западном направлении ремонт завершен и движение транспорта открыто от пр. Достык до ул. Розыбакиева. В восточном направлении планируется укладка асфальтобетонного покрытия на участке дороги от Наурызбай батыра до пр. Достык с 23.00 6 августа до 06.00 8 августа.

Также сказано, что на участке с реверсивным движением по пр. аль-Фараби предусмотрена установка дорожных знаков ограничения скорости 40 км/ч.

"Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты для регулирования транспортного потока", – уточнили в пресс-службе.

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