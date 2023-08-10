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Акимат: Средний ремонт проспектов Абая, Сейфуллина и аль-Фараби близится к завершению

Акимат: Средний ремонт на проезжей части проспектов Абая, Сейфуллина и аль-Фараби близится к завершению Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы 10 августа 2023 года заявили, что средний ремонт на проезжей части основных магистралей мегаполиса – проспектов Абая, Сейфуллина и аль-Фараби – близится к завершению, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления городской мобильности Алматы, движение по основным магистралям города планируется завершить раньше установленного срока. Ранее по утвержденному графику дорожно-ремонтные работы планировалось завершить к 31 августа.

По пр. Абая параллельно работают две подрядные организации. В западном направлении ремонт завершен и движение транспорта открыто от пр. Достык до ул. Розыбакиева.

С 23.00 10 августа до 06.00 12 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта на последнем участке от ул. Розыбакиева до ул. Тлендиева. На этом средний ремонт проезжей части пр. Абая будет завершен.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Сатпаева, ул. Малая Абая, ул. Тлендиева, ул. Розыбакиева и прилегающие улицы. Сквозное движение транспорта по ул. Розыбакиева, ул. Тургут Озала, ул. Брусиловского и ул. Тлендиева будет доступно.

Проезд по съездам на пересечении с ул. Карасу, ул. Каримова и ул. Туркебаева будет ограничен, объезд будет организован по ул. Есенжанова.

По пр. Сейфуллина дорожные работы были завершены и открыто движение от ж/д возала Алматы-1 до улицы Акан Серы. Следующий участок от ул. Акан Серы до пр. Рыскулова будет отремонтирован с 23.00 11 августа до 07.00 13 августа.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Кассина, ул. Рудаки, ул. Артиллерийская, ул. Жансугурова и прилегающие улицы.

Сквозное движение транспорта по ул. Успенского, Акан Серы будет доступно.

Таким образом, запланированные работы по пр. Сейфуллина будут завершены.

По пр. Аль-Фараби, по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от пр. Достык до пр. Гагарина асфальтобетонное покрытие уложено.

При благоприятных погодных условиях с 23:00 12 августа до 07:00 14 августа будет ремонтироваться последний участок проезжей части пр. Аль-Фараби от пр. Дулати до ул. Аскарова. Движение на данном участке будет временно ограничено.

Закрытый участок можно объехать через съезды и кольцевое движение по улицам Мустафина и Торайгырова.

Работы по нанесению дорожной разметки начаты на пр. Абая и Аль-Фараби. По пр. Сейфуллина разметки будут нанесены после завершения ремонта.

Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции. Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, телеграм-канале Алматы-жол, а также в приложениях 2ГИС и Яндекс карта.

Напомним, ремонт дорожного покрытия на магистральных улицах в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет.

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее.

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