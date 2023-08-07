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Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа

Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8-10 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики прогнозируют сильные дожди в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке Казахстана.

"На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами, в центре, на востоке, северо-западе и юго-востоке республики – сильные дожди со шквалистым ветром и градом". РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, при этом в температурном фоне особых изменений не ожидается. В западных регионах страны по-прежнему сохранится ясная и жаркая погода.

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