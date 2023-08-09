Сильную жару прогнозируют синоптики в четырех областях Казахстана 10 августа
По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди. На севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с грозами, градом, шквалом.
На западе, юго-западе, северо-востоке страны ожидается погода без осадков.
По республике синоптики прогнозируют порывистый ветер.
Днем в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара +35+42°С.
В Астане – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, днем при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +34+36°С.