Сильную жару прогнозируют синоптики в четырех областях Казахстана 10 августа

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди. На севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с грозами, градом, шквалом. На западе, юго-западе, северо-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнозируют порывистый ветер. Днем в Алматинской, Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара +35+42°С. В Астане – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, днем при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +34+36°С. Читайте также Что будет с "кладбищем автобусов", рассказали в акимате Алматы В Акмолинской области 14 поселков обеспечат качественной питьевой водой Мошенники от лица ЕНПФ стали звонить главным бухгалтерам

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