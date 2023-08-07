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Земельные участки на 3 млрд тенге в Шымкенте вернули государству

Землю на 3 млрд тенге вернули государству в Шымкенте Фото: freepik
Антикор добился возвращения 46 земельных участков в Шымкенте на баланс государства. Их передали в частную собственность с нарушениями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте Антикоррупционой службы по Шымкенту 7 августа, в рамках борьбы с точечной застройкой в городе приняли меры по возврату в пользу государства незаконно отданных в частные руки участков земли.

"Решением суда на баланс государства возвращены переданные предпринимателям без проведения торгов 46 земельных участков общей площадью 77 гектаров, стоимость которых составляет порядка 3 млрд тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Решение суда пока не вступило в законную силу. В прокуратуре отметили, что ранее подобные нарушения в сфере застройки выявили в предгорьях Алматы.

В конце июня сообщалось, что в Акмолинской области государству вернули участки лесов на 678 млн тенге.

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Никита Дробны
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