Земельные участки на 231 млн тенге вернули государству в ЗКО

Прокуратура Западно-Казахстанской области вернула в собственность государства земельные участки стоимостью 231 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По результатам анализа прокуратурой Чингирлауского района были выявлены факты использования земель крестьянскими хозяйствами не по целевому назначению.

"Прокуратурой внесено представление в местный исполнительный орган. По актам надзора государству вернули 22 земельных участка с общей площадью 12 234 га сельскохозяйственного назначения на сумму 231 млн тенге", – говорится в сообщении прокуратуры.

В дальнейшем земельные участки передадут ожидающим лицам для их эффективного использования.

Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда тенге.

