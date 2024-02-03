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Земельные участки на 231 млн тенге вернули государству в ЗКО

земельные участки на 231 млн тенге вернули в собственность государства Фото: freepik
Прокуратура Западно-Казахстанской области вернула в собственность государства земельные участки стоимостью 231 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По результатам анализа прокуратурой Чингирлауского района были выявлены факты использования земель крестьянскими хозяйствами не по целевому назначению. 

"Прокуратурой внесено представление в местный исполнительный орган. По актам надзора государству вернули 22 земельных участка с общей площадью 12 234 га сельскохозяйственного назначения на сумму 231 млн тенге", – говорится в сообщении прокуратуры.

В дальнейшем земельные участки передадут ожидающим лицам для их эффективного использования.

Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда тенге.

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